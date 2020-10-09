قائد العين لا يستطيع التعبير بعد الخسارة أمام خورفكان

المصدر: العين - البيان الرياضي

قال قائد فريق العين، محمد عبد الرحمن، إنه غير قادر على التعبير تعليقا على الخسارة الكبيرة والقاسية التي خرج بها فريقه أمام خورفكان مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن جولة ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي القدم.

وأوضح أن العين وبرغم إضاعته لفرص عدة أبرزها ركلة الجزاء المهدرة في الشوط الأول والتي كان يمكن أن تغير كثيرا في مجريات الأمور لو سجلت، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول أغلب فترات اللقاء، ونحن كلاعبين غير راضون على النتيجة ولا المستوى الذي ظهرنا به، وسنعمل على تغيير الصورة التي ظهرنا بها اليوم في المباريات المقبلة.

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