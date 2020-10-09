افتتاحية تمهيدي كأس رئيس الدولة تمطر أهدافاً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أنطلقت اليوم مباريات الأسبوع الأول من مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة بثلاث مباريات وشهدت المباريات الثلاثة تسجيل 11 هدفاً نصفها جاء خلال مباراة الإمارات الفائز على جاره التعاون بنتيجة 5/1 سجل أهداف الصقور البرازيلي ديجو داسيلفا "هاتريك" في الدقائق 14 ، 71 ، 88 وهدف لتومبي توبار ولدينزي سيلفا في الدقيقتين 9 ، 67 .

ليتربع الصقور على صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وهو ذات الرصيد الذي حصل عليه فريق الحمرية الفائز على دبا الحصن بثنائية المدغشقري اندريا تاسيما وعبد الله صالح " دق 38 و45+2 فيما احرز يتيمة دبا الحصن سيد عواج "دق 86 " .

وسيطر التعادل بهدف على نتيجة مباراة العربي وضيفه البطائح الذي أدرك له هيثم علي التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن تقدم للعربي لاعبه فارس الجابري في الدقيقة 38 . ليكسب كل فريق نقطة .

وتتواصل مباريات الجولة الأولى اليوم بمباراتي المجموعة الثانية اذ يستقبل دبا الفجيرة ضيفه الذيد ويرحل مسافي لملعب حتا لمواجهة مصفوت .

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