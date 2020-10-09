قويض: تعادل الظفرة وشباب الأهلي عادل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر محمد قويض مدرب الظفرة، تعادل فريقه ومستضيفه شباب الأهلي 1-1 مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد راشد بدبي، عادلاً بين الفريقين في مباراتهما ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وقال قويض في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشكر لاعبي الظفرة على أدائهم وروحهم القتالية أمام فريق شباب الأهلي، الأكثر جاهزية بعد مشاركته في دوري أبطال آسيا، والذي لا يتأثر بأي غيابات".

وأضاف: "كان تخوفنا الأكبر قبل لقاء شباب الأهلي، من تعرض لاعبينا للإصابة، بعدما توقفنا 15 يوماً كاملين، قبل أن نؤدي 5 حصص تدريبية فقط، والحمدلله أنه ليس لدينا سوى إصابة واحدة فقط خلال المباراة".

وكشف عن إصرار لاعبي الصف الأول بالظفرة على خوض لقاء شباب الأهلي، بقيادة الحارس خالد السناني، ورفض فكرة اللعب بالصف الثاني، وقال: "شباب الأهلي كان جيداً طوال المباراة، وحتى الربع ساعة الأخيرة، عندما أجرينا بعض التعديلات، ونجحنا على أثرها في تسجيل هدف التعادل".

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