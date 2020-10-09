خورفكان يقسو على العين بفوز تاريخي

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير- سيف الكعبي

حقق خورفكان فوزا كبيرا وتاريخيا على مضيفه العين بنتيجة 4-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن جولة ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وبذلك يضع نسور خورفكان، قدما في المرحلة التالية من المسابقة، بانتظار نتيجة مباراة الإياب بين الفريقين.

وسجل أهداف خورفكان كل من كوامي أتوني(ق 35)، وجونينهو (ق 47)، وعمر جمعة (ق 48)، ورامون لوبيز ( ق 80)، وسجل للعين محمد عبدالرحمن (ق 46)، ورافائيل (ق 68)، وأضاع اللاعب الأنغولي ويلسون ادواردو، ركلة جزاء للعين احتسبها الحكم لمصلحة اللاعب بعد عرقلته من قبل خالد جلال داخل منطقة العمليات، (ق 8).

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب العين محسن عبدالله (ق 89)، ويعتبر هذا أكبر انتصار لخورفكان على العين في تاريخ مواجهات الفريقين بعهد الاحتراف والبالغة بمباراة اليوم 5 مواجهات، حيث فاز العين في 3 وخورفكان في 2 وسجل العين 11 هدفا وخورفكان 9.

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