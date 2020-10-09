تعادل للظفرة بطعم الفوز أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي -تصوير سالم خميس

خرج الظفرة بتعادل بطعم الفوز من أمام مضيفه شباب الأهلي، بعد نهاية مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي اليوم، بنتيجة 1-1 ضمن ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي، وسجله لصاحب الأرض، الأرجنتيني كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وتعادل للظفرة دينيلسون في الدقيقة 86.

ويكفي الظفرة التعادل السلبي في لقاء الإياب يوم 13 نوفمبر المقبل، للتأهل إلى الدور التالي، بينما يحتاج شباب الأهلي، إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1.

بدأ شباب الأهلي بقوة، وأضاع إسماعيل الحمادي فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 4، وصوب أحمد العطاس تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الظفرة في الدقيقة 7.

وأضاع دينيلسون، فرصة سهلة للتسجيل للظفرة في الدقيقة 15، بعدما خطف الكرة من محمد جابر مدافع شباب الأهلي، وأنفرد بالحارس، ولكنه سددها عالية بغرابة شديدة في سماء استاد راشد.

وأجرى الظفرة تغييراً اضطرارياً بخروج خالد بطي في الدقيقة 20، وشارك بدلاً منه زميله أحمد محمود، ولم تفلح جهود أي من لاعبي الفريقين في زيارة الشباك لتبقى نتيجة الشوط الأول، التعادل السلبي.

وواصل شباب الأهلي، إهدار الفرص السهلة في الشوط الثاني، وأضاع أحمد العطاس، فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 46، وهو على بعد أمتار قليلة من مرمى الظفرة.

وأضاع دينيلسون، فرصة سهلة ثانية للتسجيل للظفرة في الدقيقة 52، بعدما واجه حارس شباب الأهلي، وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر، وتقدم شباب الأهلي بهدف سجله الأرجنتيني كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

ومرر كارلوس ادواردو كرة سحرية إلى ايغور، والذي سددها قوية تألق حارس الظفرة في إبعادها إلى ركلة ركنية بالدقيقة 67، وشارك المدافع عبد العزيز صنقور، مع شباب الأهلي للمرة الأولى بعد غياب سنتين للإصابة، بعد الدفع به بديلاً في الدقيقة 76.

وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في إبعاد تسديدة صاروخية سددها سعيد الكثيري من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78، وأدرك دينيلسون أخيراً، التعادل للظفرة في الدقيقة 86، بعد تمريرة متبادلة مع زميله سعيد الكثيري.

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