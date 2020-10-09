3 مباريات في افتتاح تمهيدي الكأس الغالية اليوم

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

تعود الحياة اليوم لملاعب أندية «الهواة» من جديد بانطلاقة مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وإقامة 3 مواجهات لحساب المجموعة الأولى في الخامسة و5 دقائق تجمع الحمرية مع دبا الحصن في ديربي شرقاوي، والإمارات مع التعاون في ديربي رأس الخيمة، فيما يستضيف ملعب عجمان لقاء العربي ضد البطائح.

تستكمل لقاءات الجولة غداً بمباراتي دبا الفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع مسافي بالمجموعة الثانية، ويحصل فريق العروبة على راحة، وتستمر مباريات الدور التمهيدي حتى السابع من نوفمبر، وتشتمل على 25 جولة، ويتأهل بطل كل مجموعة مع نهاية الدور التمهيدي للانضمام إلى فرق دوري الخليج العربي للعب دور الـ 16 للكأس

تحد

تمثل مباراة الحمرية والحصن تحدياً للفريقين يتطلع الحمرية لحصد أول ثلاث نقاط، بعد أن دعم صفوفه بمجموعة جيدة من اللاعبين على رأسهم ماهر جاسم ومحمود حسن ووليد أحمد والبرازيلي ايلتون والمدغشقري اندريا تسامي، فيما أبقى على مدربه التونسي غازي الغرايري. ويشرف على تدريب جبا الحصن البرتغالي روي انتونيو وجدد الفريق دماءه بمجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم علي ربيع والمربوعي وباسيرو الحسن وسيد عواج والنيجيري يوغا وجوس فيرا، ويطمح الفريق إلى تكرار سيناريو الموسمين الماضيين، واللذين تأهل فيهما إلى دور الـ16 كونه إنجازاً يحسب للحصن وي. يلتقي فريق الإمارات بجاره التعاون في ديربي رأس الخيمة وتبدو كفة المضيف أرجح من واقع امتلاكه للاعبين خبرة، حيث كان «الصقور» على بعد خطوة من تحقيق حلم الصعود للمحترفين، لولا قرارات إلغاء الموسم بسبب جائحة «كورونا»، وفي ما يتعلق بالتعاون الذي يدربه المواطن عارف شلنك فهو يرغب في خطف نقاط المباراة، لكن المهمة لن تكون سهلة. وحافظ فريق الإمارات على غالبية نجوم الفريق، وأضاف إليهم لاعبين أصحاب خبرات على غرار حسن أمين وعبدالله مال الله والمقبالي وفراس الخصيبي ومحمود قاسم وسعد خميس سعد والغاني المقيم فرقان ويشرف على تدريب الصقور المدرب جوكيكا. وفي ما يتعلق بانتدابات التعاون فقد ضمت إدارة النادي قرابة 20 لاعباً بقيادة مالك الشحي ومعتصم ياسين وعبدالله نني ومحمد سعيد جمعة وعلي عبده وعمر بريتي وغيرهم من اللاعبين، الذين يمثلون آمال الفريق الأزرق خلال موسم الهواة.

مواجهة صعبة

وفي ملعب عجمان يستقبل العربي البطائح في مواجهة صعبة على كل فريق ويطمح العربي مع مدربه محمد جالبوت لإظهار قوة الفريق بعد المحافظة على معظم لاعبي الفريق الأساسيين وتجديد عقود 18 لاعباً لكن المهمة أمام البطائح لن تكون سهلة خصوصاً أن الأخير مرشح للمنافسة على الصعود من واقع ما قدمه خلال الموسم الماضي ويقود الفريق الإيطالي جوفاني.

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