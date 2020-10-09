المحرزي يدعو لتوفير مراكز فحص متخصصة للاعبين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا سعيد المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي، إلى ضرورة تخصيص مركز أو مركزين لفحوصات اللاعبين، تجنباً لتأخر نتائج مسحة «كورونا»، وذلك على غرار ما حدث في أكثر من مباراة ودية، آخرها لقاء مسافي مع الإمارات، بعد تأخر نتيجة فحوصات لاعبي مسافي، ما أدى لإلغاء المباراة. وأكد المحرزي جاهزية فريقه لمباراة مصفوت بملعب الأخير، معرباً عن أمله في أن يكون لاعبو الفريق على أهبة الاستعداد، وأن يقدموا المنتظر منهم خلال هذه البطولة الأغلى على قلوب الجميع. وكشف المحرزي عن تشكيلهم للجنة متابعة بالنادي، برئاسة إبراهيم حمدان، وعضوية كل من أحمد السيوح ومحمد الشريقي وطالب الشهياري.

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