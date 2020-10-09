«المحترفين»: لا تأجيل للمباريات في حال وجود «كورونا»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أصدرت رابطة المحترفين تعميماً للأندية المحترفة بناء على البروتوكول المعتمد للموسم الرياضي 2020 - 2021 تضمن توضيحاً، جاء فيه أنه لن يتم اعتبار جائحة (كوفيد 19)، قوة قاهرة طالما لا يوجد ما يمنع من إقامة المباريات خلال الجائحة، ويستثنى من ذلك في حال إيقاف أو إلغاء المسابقة من قبل الجهات المختصة، والتي يترتب عليها استحالة إقامة المباريات.

قررت الرابطة ما يلي:

01 لن يعتبر رصد الحالات الإيجابية أثناء فحص فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في الفريق سبباً لتأجيل مواعيد المباريات.

02 في حال توفر عدد 20 لاعباً من ضمنهم حارس المرمى من اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة في المباريات تكون نتيجة فحصهم لفيروس (كوفيد 19) سلبية، يستطيع النادي لعب المباريات وفقاً لجدول المسابقة، وفي جميع الأحوال لا يشترط تسجيل 20 لاعباً في قائمة المباراة، وستقام المباراة وفقاً للأعداد المنصوص عليها في لوائح المسابقات وقانون كرة القدم.

03 الموعد النهائي لتسليم نتائج الفحص على الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة الساعة 12 ظهر يوم المباراة، في حال فشل النادي في تسليم نتائج الفحص في الموعد المحدد أعلاه وحتى قبل ساعة ونصف من موعد إقامة المباراة، ستتم إقامة المباراة وإحالة النادي المخالف إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسباً من عقوبات على عدم تسليم نتائج الفحص ضمن المهلة المحددة، وفي جميع الأحوال لا يجب اعتبار ذلك سبباً لخسارة المباراة.

04 استثناء من المادة 3 أعلاه يحق للنادي تعديل قائمة فحص اللاعبين واستكمال القائمة في حال ظهور حالات إيجابية للاعبين، وذلك حتى قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وفي هذه الحالة لن تتم إحالة الفريق إلى لجنة الانضباط.

05 في حال فشل النادي في توفير عدد 20 لاعباً من ضمنهم حارس المرمى، تكون نتيجة فحصهم لفيروس (كوفيد 19) سلبية، لاختيار قائمة المباراة النهائية أو توفيرهم بعد انتهاء المواعيد المحددة أعلاه «في مهلة أقل من ساعة ونصف من موعد المباراة»، يعتبر الفريق خاسراً للمباراة بنتيجة 3 / ‏0.

وبالنسبة لإلغاء أو عدم استكمال المسابقات، تقرر ما يلي:

01 يتم اتخاذ قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم لأسباب متعلقة بجائحة (كوفيد 19) بناء على القرار الصادر من الجهات المختصة بالدولة.

02 في حال كان قرار الجهات المختصة بالدولة قبل نهاية الدور الأول يتم اتخاذ قرار بإلغاء الموسم كاملاً دون تتويج للبطل أوهبوط أي فريق لدوري الدرجة الأولى ولا يتم احتساب ترتيب الفرق لأي سبب من الأسباب.

03 في حال كان قرار الجهات المختصة بالدولة بعد نهاية الدور الأول يتم احتساب الترتيب النهائي وفقاً لآخر ترتيب، بعد إيقاف المسابقة بشرط تساوي جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب الترتيب النهائي وفقاً لآخر جولة تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة، ويتم تتويج بطل المسابقة وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى والفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا وكل الآثار الأخرى سواء كانت مالية أو إدارية أو غيرها، وفي جميع الأحوال ودرءاً للشك لن يتم احتساب نقاط الفرق في أي جولة لم يتم استكمال كل مبارياتها المحددة في الترتيب النهائي للفرق المشاركة. وأوضحت الرابطة أن أحكام التعميم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من لوائح مسابقات الرابطة للموسم الحالي، وفي حال تعارض أي نص في لوائح المسابقات مع نص التعميم تطبق أحكام هذا التعميم.

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