4 مباريات ودية لـ«أبيض الصالات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بدأ المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي المدير الفني لمنتخب كرة الصالات، رصد اللاعبين الذين سينضمون إلى قائمة المنتخب للاستعداد للمباريات الودية الدولية المقررة أمام منتخبات السعودية والكويت وعمان ومصر خلال الفترة ما بين 27 الجاري وحتى 11 نوفمبر المقبل، والمنتظر إقامتها بصالة هيئة الشباب والرياضة في الفجيرة.

وشهد المرزوقي مباراة شباب الأهلي وخورفكان على ملعب صالة «الفرسان» في الممزر، بكأس التحاد وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2 / 1.

شهدت المباراة مفارقة غريبة عندما سجل عبدالله الخمري كابتن شباب الأهلي هدف التعادل لمصلحة خورفكان في شباك فريقه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ولكنه عاد وصحح الخطأ بتسجيل هدف الترجيح بعد 6 دقائق من هدفه العكسي.

وكان الشوط الأول انتهى لمصلحة شباب الأهلي بهدف البرازيلي لوكاس غوستافو«مقيم».

وبهذا الفوز وضع «فرسان دبي» أول 3 نقاط في رصيدهم متصدرين المجموعة الأولى. وتعادل اتحاد كلباء مع الظفرة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد ، ليصبح لكل منهما نقطة وللظفرة مباراة مؤجلة من الجولة الأولى مع خورفكان ستلعب 19 الجاري، فيما خسر اتحاد كلباء أولى مبارياته أمام دبا الحصن 3/4.

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