استعراض تجربة أوروغواي لتطوير المنتخبات

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أمس، مع ايجناسيو ألونسو رئيس اتحاد الأوروغواي، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، تجربة اتحاد أوروغواي في تأهيل وتطوير أنديته ومنتخباته، التي تُعد من أقوى المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية وأعرقها، وتم بحث آفاق التعاون المشترك بين الاتحادين على كافة الأصعدة، والإجراءات التي اتبعها كُل اتحاد لعودة النشاط في ظل جائحة «كورونا»، والبروتوكول المتبع خلال المباريات بمختلف المسابقات، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك، وعقد سلسلة من الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، لوضع البنود الأساسية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية تخدم الجانبين.

شارك في اللقاء سالم الشامسي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

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