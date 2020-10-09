بينتو: اللاعبون الجدد إضافة كبيرة لـ «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان الاثنين المقبل باستاد راشد بنادي شباب الأهلي ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. وأكد بينتو مدرب المنتخب أنه يتمنى وصول لاعبي المنتخب إلى أفضل مستوى خلال المباريات الودية ، معتبراً أن مباراة أوزبكستان الودية الدولية فرصة جيدة للتعرف إلى اللاعبين من خلال تجربة قوية، وأشار إلى ان اللاعبين الجدد إضافة كبيرة للمنتخب، وقال: سعيد باختياراتي للاعبين في القائمة الجديدة ورغم أن المنتخب يفقد في التجمع الحالي لاعبين كباراً مثل عمر عبد الرحمن وأحمد خليل وماجد حسن وعبدالله رمضان للإصابة إلا أن الموجودين سيعوضون غيابهم.

وأدى «الأبيض» أول من أمس تقسيمتين بملعب حميد الطاير، أمام النصر فاز في الأولى على الرديف بسداسية، وسجل الأهداف كل من فارس جمعة «هدفين»، محمد خلفان «هدفين»، حارب سهيل وطحنون الزعابي، هدفاً لكل منهما، فيما انتهت التقسيمة الثانية بفوز النصر بهدفين.

الجدير بالذكر أن يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تابع التقسيمتين الوديتين مع عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكرة وعبدالله سلطان وعدنان الطلياني عضوي لجنة المنتخبات وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

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