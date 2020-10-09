كلباء يصدم الجزيرة في ضربة البداية

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، عدنان الغربي

قاد التوغولي بينال مالابا أمس، اتحاد كلباء لتحقيق فوز صعب على الجزيرة بنتيجة 2 /‏‏‏‏‏ 1 باستاد اتحاد كلباء، في ضربة البداية لكأس الخليج العربي التي انطلقت تحت شعار «نلتزم لننتصر» ونجح في تسجيل هدفي «النمور» في الدقيقتين 22، 90، وأحرز المدافع الصربي ميلوس هدف الجزيرة في الدقيقة 60، وتعتبر النتيجة صدمة لفريق الجزيرة في بداية الموسم، وتعد خطوة جيدة لكلباء فبل لقاء العودة بين الفريقين 12 نوفمبر باستاد محمد بن زايد .

وقطع بني ياس خطوة مهمّة نحو التأهل للمرحلة الثانية من البطولة بفوزه على حتا بثنائية دون رد باستاد حمدان بن راشد في حتا، ودخل «السماوي» أجواء المباراة سريعاً مفتتحاً التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق البرازيلي جواو بيدرو ثم ضاعف محمد الحمادي النتيجة في الدقيقة 38، وفرض «الإعصار» سيطرة عقيمة في الشوط الأول، وبلغت نسبة استحواذه على اللعب 75 %، وشهد الشوط تألق فهد الظنحاني حارس بني ياس، الذي انقذ فريقه من هدفين محققين.



وفاز الفجيرة على عجمان بهدف دون رد سجله وليد اليماحي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 «نيران صديقة» بعد تسديدة للتونسي فراس بالعربي «الفجيرة»، وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة في آخر دقيقة من الشوط الأول إذ طرد يوسف الشمالي حكم المباراة، أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان لاحتجاجه على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه بعد عرقلة المغربي عصام سحتيت داخل الصندوق «ق 48».



وتقام اليوم 3 مباريات ويلعب الوحدة مع الوصل ، شباب الأهلي مع الظفرة، العين مع خورفكان.

من ناحية أخرى لم تفعل لجنة الحكام تقنية الحكم المساعد «VAR» خلال مباريات الكأس، وقررت الاكتفاء بتدريب الحكام على تطبيقها خلال المباريات.

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