عدلي: عجمان لا يستحق الخسارة أمام الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد المصري محمد عدلي مساعد مدرب عجمان، عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفجيرة، وذلك من واقع مجريات المباراة.

مشيراً إلى أن فريقه كان أكثر استحواذا وتنظيماً، لكن الحظ عبث لهم، خصوصاً في شوط المباراة الثاني، وقال لا نستحق الخسارة بهدف.

وأشار إلى أن الفرص السهلة التي تهيأت لهم أمام عجمان كانت كفيلة بالعودة بالعلامة الكاملة أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.

وأشار إلى أن البرتقالي سيستعيد البريق، وأمامنا مباراة مهمة أمام الظفرة في افتتاحية مباريات دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن اللاعبين كانوا أكثر تنظيماً.

وأشار المدرب إلى أن الجهاز الفني سيقوم بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وفيما يتعلق بمباراة الإياب، أكد عدلي أن الوقت يبدو كافياً للتهيؤ الجيد لمباراة الحسم، وأعتقد أن لاعبي عجمان قادرون على تعويض الخسارة والترقي للمرحلة المقبلة، مع كامل احترامنا للفجيرة.

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