جوران: سنطوي صفحة الفوز على البرتقالي ونتأهب للشارقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبر الصربي جوران مدرب الفجيرة عن سعادته بفوز فريقه في أول مباراة رسمية على ضيفه البرتقالي بهدف، مشيراً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً مقدراً وتمكنوا من الحفاظ على التقدم طوال الـ 90 دقيقة.

وأشار المدرب إلى أن الفوز سيمنح لاعبي فريقه مزيداً من المعنويات قبل قادم المواعيد، خصوصاً مواجهات الدوري وأمامنا مباراة مهمة تجمعنا بالشارقة في افتتاحية الدوري.

وأشاد جوران بالوافدين الجدد خصوصاً، لافتاً الى أن رتم الأداء سيرتفع وسيتم التجانس بين اللاعبين خلال التدريبات المقبلة ممتدحاً أداء الوافد الجديد السويدي صموئيل الذي تم إقحامه في الشوط الثاني.

وكشف جوران عن غياب اللاعب أحمد عيد والذي برع خلال المباريات الودية حيث غاب عن مباراة اليوم بسبب تعرضه للإصابة، معرباً عن أمله في التحاقه بقائمة الفريق قبيل مواجهة الشارقة.

وأكد أن مباراة الإياب ستكون صعبة ويجب على لاعبينا الحفاظ على تركيزهم وكذلك الحفاظ على تقدمنا بهدف خلال لقاء الذهاب.

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