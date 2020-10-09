العين وخورفكان.. المهمة الصعبة

المصدر: خورفكان - محمد فضل - العين - طلحة عبدالله

يستضيف العين في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، فريق نادي خورفكان في استهلالية مشوار الفريقين بكأس الخليج العربي لكرة القدم ضمن جولة الذهاب، وتبدو المهمة صعبة لكلا الفريقين الباحثين عن بداية مثالية لموسم استثنائي.



ويدخل العين مباراة الليلة في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه، بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب أو لعدم الجاهزية.



وأكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين أن فريقه واجه ظروفاً صعبة قبل انطلاق الموسم الرياضي، وقال: خضوع اللاعبين للحجر الصحي بعد العودة من الآسيوية، حال دون الاستمرار في برنامج الإعداد على النحو المأمول، الموقف صعب بالنسبة لنا، حيث ندخل المباراة في ظل غيابات مهمة، وعلينا التعامل مع الموقف.



بدوره يدخل خورفكان لمباراة ملعب هزاع وسط تغييرات عديدة شهدها الفريق خلال فترة توقف الموسم، وذلك على مستوى اللاعبين المواطنين وكذلك الجهاز الفني الذي يقوده البرازيلي كايو زاناردي، والذي حل بديلاً عن الإسباني كانيدا. ولن تكون مهمة المدرب زاناردي، الذي تولى المهمة قبل 5 أيام سهلة وسيعتمد على لاعبي الفريق ذوي الخبرة من المواطنين، إلى جانب المحترفين البرازيليين الخمسة، وهم دودو ورامون لوبيز وبرونو، إلى جانب ريكاردينهو الذي أعيد قيده في آخر يوم «للميركاتو» الصيفي خلفاً للكولومبي أورلاندو المصاب، وهناك اللاعب انتونيو جونيور «مقيم». بدوره أكد زاناردي مدرب خورفكان أنه سيخوض مباراة اليوم بتكتيك مغاير، مقراً بصعوبة مواجهة العين، وتابع: توليت المهمة قبل 5 أيام وهى غير كافية، لكن حماس اللاعبين يدفعنا لتقديم.

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