جمهور الفجيرة "الافتراضي" حاضر في المدرجات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير زيشان احمد

على الرغم من حرمان الجماهير من حضور المباريات بسبب تداعيات جائحة "كورونا" الا ان شركة كرة القدم بنادي الفجيرة فاجأت انصار النادي بوضع صورهم الشخصية وبحجم كبير في المدرجات مستخدمة تقنية حديثة في ابراز الصورة والتي فيما يبدو بانها حقيقية لكنها ما هي الا صورة لمشجعي النادي الذين استحسنوا هذه الخطوة من قبل إدارة النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة .

كما لفت الأنظار خلال مباراة الفجيرة وعجمان اليوم لافتة كبيرة كتب عليها شكرا خط الدفاع الأول بجانب صور الجماهير ووضع شعار وزارة الداخلية وزارة الصحة

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