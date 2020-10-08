الفجيرة يتخطى عجمان بهدف عكسي

المصدر: الفجيرة -ياسر قاسم - تصوير زيشان أحمد

حقق الفجيرة الفوز على عجمان بهدف دون رد رد سجله وليد اليماحي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 بعد تسديدة للتونسي فراس بالعربي لاعب الفجيرة.

وشهدت المباراة احداث مثيرة في آخر دقيقة للشوط الاول عندما طرد الحكم يوسف الشمالي المدير الفني لفريق عجمان ايمن الرمادي نتيجة احتجاجه على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه عندما تمت عرقلة المغربي عصام سحتيت داخل الصندوق في الدقيقة 46.

واجتهد عجمان في الشوط الثاني لتعديل النتيجة ولكن دفاع الفجيرة ومن خلفه الحارس عبد الله التميمي حال دون ذلك لتنتهي المباراة بالهدف الوحيد.

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