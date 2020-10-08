عدم تفعيل "الفار" يثير الجدل في مباراة الفجيرة وعجمان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أثارت مباراة الفجيرة وعجمان، جدلاً في وسائط التواصل الاجتماعي، وتعود القصة للوقت البديل المحتسب للشوط الأول في الهجمة التي قادها المغربي عصام سحتيت لاعب عجمان داخل صندوق مرمى الفجيرة.

ففي الوقت الذي حاول التسديد تجاه المرمى سقط على الأرض بعد عرقلته من أحد مدافعي الفجيرة، وكثر الجدل نتيجة لعدم عودة الحكم يوسف الشمالي لمشاهدتها في تقنية "الفار" ولكن اتضح ان التقنية غير مفعلة في هذه المرحلة من كأس الخليج العربي، وترتب على هذه الحالة الاحتجاج الذي حدث من مدرب عجمان أيمن الرمادي وأفضى لطرده بالبطاقة الحمراء بعدث وانٍ قليلة من انذاره بالبطاقة الصفراء.

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