داسيلفا : راض عن نتيجة الفوز واضعنا عدة فرص

المصدر: كلباء – محمد فضل

اكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء بان لاعبي فريقه اضاعوا عدة فرص كانت كفيلة برفع الغلة التهديفية خصوصاً في الشوط الأول مشيراً الى أن إيقاع اللعب هبط في الحصة الثانية ، وسيطر الضيوف على مجريات المباراة بعد أن تمكنوا من تسجيل هدف التعادل .

وعبر داسيلفا عن رضاه لنتيجة المباراة لافتاً الى أن هدفي ملابا سيمنحان الفريق أفضلية خلال مواجهة الإياب .

ورفض مدرب كلباء أن يكون أداء لاعبي فريقه قد هبط بسبب تراجع معدل اللياقة البدنية وقال : لاعبي كلباء بذلوا مجهوداً مقدرا في الحصة الأولى وكان من الطبيعي ان يتراجع الأداء في شوط اللاعبين عازياً ذلك الى توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة ولكن لاعبينا سيستعيدوا أدائهم المعروف مع توالي المباريات الرسمية .

وطالب المدرب لاعبي فريقه بطي صفحة المباراة وفتح ملف مواجهة شباب الأهلي في الدوري بدءا من الأسبوع المقبل

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