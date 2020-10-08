كايزر: لاعبو الجزيرة قادرون على التعويض في الإياب

المصدر: كلباء – محمد فضل

قلل مدرب الحجيرة الهولندي مارسيل كايزر من خسارة مباراة الذهاب امام كلباء اليوم مشيراً الى ان لاعبو الجزيرة قادرون على التعويض خلال مرحلة الإياب .

وقدم كايزر الشكر لكل من ساهم في عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري وعودة كرة القدم بعد توقف استمر لعدة اشهر .

وعبر مدرب الجزيرة عن رضاه رغم الهزيمة عن لاعبي فريقه الشباب الذين قدموا مباراة كبيرة خصوصاً في الشوط الثاني وتمكنوا من تعديل النتيجة لكن حالة عدم التركيز في الدقائق الأخيرة حرمتهم من العودة ولو بنقطة من ملعب كلباء لكنه سيطوي هذه الصفحة سريعا ويفكر في مباراة الدوري خلال الأسبوع المقبل معبراً عن ثقته في تعويض نتيجة الذهاب امام كلباء خلال مرحلة الإياب والتي يكون فيها الفريق قد تأهب جيدا واكتسب حساسية المباريات التنافسية

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