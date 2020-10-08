بني ياس يقترب من الدور الثاني بثنائية في مرمى حتا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حقق بني ياس خطوة مهمّة نحو التأهل إلى الدور الثاني من كأس الخليج العربي بفوزه الثمين على حتا بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد حمدان بن راشد في حتا، مساء اليوم، لحساب ذهاب الدور الأول.

ودخل السماوي في أجواء المباراة سريعا بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة بواسطة مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو القادم من الظفرة ثم ضاعف محمد الحمادي النتيجة في الدقيقة 38، وفرض الإعصار سيطرة عقيمة في الشوط الأول.

حيث بلغت نسبة استحواذه على اللعب 75%، كما شهد هذا الشوط تألقا لافتا لحارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني، الذي نجح في إنقاذ فريقه من هدفين محققين على الأقل.

وتمكن السماوي من الحفاظ على أسبقيته في الشوط الثاني والاقتراب من حجز بطاقة الـتأهل قبل مباراة الإياب، التي ستجمع الفريقين على ملعب بني ياس 12 نوفمبر المقبل.

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