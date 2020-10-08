الأبيض الإماراتي يستعد لمواجهة أوزبكستان ودياً الإثنين

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان يوم الإثنين المقبل بإستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا .

وكان الأبيض الذي بدأ تدريباته بملعب حميد الطاير بنادي النصر منذ يوم السبت الماضي تحت قيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو قد أدى أمس تقسيمتين أمام فريق النصر فاز بالأولى على الرديف بسداسية نظيفة ، وسجل الأهداف فارس جمعة ( هدفين ) محمد خلفان ( هدفين ) حارب عبدالله سهيل وطحنون الزعابي ، فيما انتهت التقسيمة الثانية بفوز الفريق الأول بنادي النصر بهدفين نظيفين .

وأشرك بينتو كافة اللاعبين خلال التقسيمتين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية وتجربة عدد من الجمل التكتيكية والخطط التي سيتبعها خلال المباريات المقبلة .

وحرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على متابعة تقسيمتي الأمس مع عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وعبدالله سلطان وعدنان الطلياني عضوا لجنة المنتخبات وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات وعدد من مسؤولي نادي النصر .

وقال بينتو إنه يتمنى وصول لاعبي المنتخب إلى أفضل حال خلال المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن مباراة أوزباكستان الودية الدولية التي ستقام يوم الإثنين المقبل ستكون فرصة جيدة بالنسبة له للتعرف على اللاعبين من خلال خوض مثل لهذه التجارب الودية ، واصفاً اللاعبين الجدد بانهم يشكلون إضافة كبيرة للمنتخب.

وأضاف:" سعيد باختياراتي للاعبين في القائمة الجديدة ورغم أن المنتخب يفقد في التجمع الحالي لاعبين كبير منهم مثل عمر عبد الرحمن وأحمد خليل وماجد حسن وعبدالله رمضان بسبب الإصابة الا أن اللاعبين الموجودين سيعوضون غيابهم عن المنتخب".

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