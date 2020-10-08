رابطة المحترفين الإماراتية تصدر تعميما بشأن تنظيم بروتوكول عودة النشاط الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية تعميما للأندية المحترفة بناءً على البروتوكول المعتمد للموسم الرياضي 2020-2021 تضمن توضيحا جاء فيه أنه لن يتم اعتبار جائحة كوفيد – 19 قوة قاهرة طالما لا يوجد ما يمنع من اقامة المباريات خلال الجائحة، ويستثنى من ذلك في حال ايقاف أو إلغاء المسابقة من قبل الجهات المختصة والتي يترتب عليها استحالة إقامة المباريات. وعلى ضوء ذلك، قررت الرابطة ما يلي:

قائمة المباراة

1- لن يعتبر رصد الحالات الايجابية أثناء فحص فيروس كوفيد-19 في الفريق سببا لتأجيل مواعيد المباريات.

2- في حال توفر عدد 20 لاعبا من ضمنهم حارس المرمى من اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة في المباريات نتيجة فحصهم لفيروس كوفيد-19 سلبية يستطيع النادي لعب المباريات وفقاً لجدول المسابقة. وفي جميع الأحوال لا يشترط تسجيل 20 لاعبا في قائمة المباراة وستقام المباراة وفقاً للأعداد المنصوص عليها في لوائح المسابقات وقانون كرة القدم.

3- الموعد النهائي لتسليم نتائج الفحص على الموقع الالكتروني لاتحاد الامارات لكرة القدم الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم المباراة.

وفي حال فشل النادي في تسليم نتائج الفحص في الموعد المحدد أعلاه وحتى قبل ساعة ونصف من موعد إقامة المباراة، ستتم إقامة المباراة وإحالة النادي المخالف إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسباً من عقوبات على عدم تسليم نتائج الفحص ضمن المهلة المحددة، وفي جميع الأحوال لا يجب اعتبار ذلك سببا لخسارة المباراة.

4- استثناءً من المادة 3 أعلاه يحق للنادي تعديل قائمة فحص اللاعبين واستكمال القائمة في حال ظهور حالات إيجابية للاعبين وذلك حتى قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة، وفي هذه الحالة لن تتم إحالة الفريق الى لجنة الانضباط.

5- في حال فشل النادي في توفير عدد 20 لاعبا من ضمنهم حارس المرمى نتيجة فحصهم لفيروس كوفيد-19 سلبية لاختيار قائمة المباراة النهائية أو توفيرهم بعد انتهاء المواعيد المحددة أعلاه (في مهلة أقل من ساعة ونصف من موعد المباراة)، يعتبر الفريق خاسرا للمباراة بنتيجة 3/0.

أما فيما يخص إلغاء أو عدم استكمال المسابقات، فقد تقرر ما يلي:

1- يتم اتخاذ قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم لأسباب متعلقة بجائحة كوفيد – 19 بناء على القرار الصادر من الجهات المختصة بالدولة.

2- في حال كان قرار الجهات المختصة بالدولة قبل نهاية الدور الأول يتم اتخاذ قرار بإلغاء الموسم كاملاً دون تتويج للبطل أو هبوط أي فريق لدوري الدرجة الأولى ولا يتم احتساب ترتيب الفرق لأي سبب من الأسباب.

3- في حال كان قرار الجهات المختصة بالدولة بعد نهاية الدور الأول يتم احتساب الترتيب النهائي وفقاً لآخر ترتيب بعد إيقاف المسابقة بشرط تساوي جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب الترتيب النهائي وفقاً لآخر جولة تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة ويتم تتويج بطل المسابقة وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى والفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا وكافة الآثار الأخرى سواء كانت مالية أو إدارية أو غيرها، وفي جميع الأحوال ودرءاً للشك لن يتم احتساب نقاط الفرق في أي جولة لم يتم استكمال كافة مبارياتها المحددة في الترتيب النهائي للفرق المشاركة.

وأوضحت الرابطة أن أحكام التعميم تعتبرا جزء لا يتجزأ من لوائح مسابقات الرابطة للموسم الرياضي 2020/2021 وفي حال تعارض أي نص في لوائح المسابقات مع نص التعميم تطبق أحكام هذا التعميم.

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