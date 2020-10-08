الاتحاد الآسيوي يختار سواريز ضمن نجوم دوري الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أهم الإحصائيات والأرقام المميزة للنجوم خلال ثلاثة أسابيع من المنافسة القوية والمثيرة في منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا، والتي تأهل عنها بيرسيبوليس الإيراني إلى النهائي، بعدما تغلب على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح.

وكان ويليتون سواريز مهاجم الشارقة، واحداً من أبرز النجوم الذين تحدث عنهم الاتحاد الآسيوي، بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال 12 دقيقة فقط، وأوضح الاتحاد أن سواريز اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل "هاتريك" خلال مباريات غرب القارة بنسخة 2020، ليقود الشارقة للفوز على التعاون السعودي 6-0 في الجولة الخامسة.

وأوضح الاتحاد أن سواريز أنضم بهذا الإنجاز، إلى مهاجم فيسيل كوبي الياباني كيجيرو اوغاوا، ليكونا اللاعبين الوحيدين لغاية الآن الذين سجلا ثلاثة أهداف في البطولة هذا العام، حيث سجل اللاعب الياباني ثلاثيته في مرمى جوهور دار التعظيم الماليزي في فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن بيرسيبوليس، والذي نجح في بلوغ النهائي للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما كان بلغ نهائي عام 2018، عندما خسر أمام كاشيما انتليرز الياباني، ما يزال ينتظر معرفه خصمه الثاني في المباراة النهائية، والذي سيتحدد من خلال منافسات الشرق التي تختتم في ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز