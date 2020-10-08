«نلتزم لننتصر» شعار انطلاقة كأس الخليج العربي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يترقب عشاق كرة القدم الإماراتية، انطلاق موسم 2020 - 2021، الذي يبدأ اليوم، بإقامة الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، والتي تنطلق تحت مسمى «نلتزم لننتصر»، وهي دعوة لجميع عشاق كرة القدم والمتابعين لها، لمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا». كما دعت الرابطة، الأندية المحترفة، لتزيين ملاعبها بلوحات توعوية، دعماً للمبادرة.

وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يحل الجزيرة ضيفاً على اتحاد كلباء (الساعة السادسة والنصف مساء)، بينما يستقبل حتا، بني ياس، في نفس التوقيت. ويستضيف الفجيرة، فريق عجمان، في حدود الساعة التاسعة مساء.

وتستكمل الجولة الأولى، غداً، بـ 3 مباريات، تجمع شباب الأهلي والظفرة (الساعة السادسة والنصف)، ويلتقي العين مع خورفكان (الساعة السادسة والنصف). بينما يحل الوصل على الوحدة ضيفاً، في قمة الجولة، انطلاقاً من الساعة التاسعة مساء. وتُقام منافسات ربع النهائي ونصف النهائي، بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد. ويضمن النظام الجديد، تقليل عدد المباريات التي تخوضها الفرق في هذه المسابقة، ما يضفي عليها مزيداً من التنافسية والإثارة.

وعقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أمس، اجتماعاً تنسيقياً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي كافة أندية الدولة، من مديرين تنفيذيين ومسؤولين.

وقال النعيمي: «تستعد الكرة الإماراتية لموسم جديد، حافل بالإثارة، بعد توقف اضطراري، نتيجة جائحة «كورونا»، ونحن على ثقة بأن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية والأندية، يعملون بروح واحدة، من أجل توفير مناخ يساعد على انطلاق المسابقات بنجاح».

وأضاف: «نتقدم بالشكر الجزيل، إلى الجهات المختصة في الدولة، التي عملت، وما زالت تعمل، من أجل توفير بيئة صحية آمنة للمجتمع وللوسط الرياضي، كما لا بد من الإشادة بخط الدفاع الأول». وتابع النعيمي: «لقد مرت الكرة العالمية بظروف استثنائية قاهرة، نتيجة الجائحة، ونحن جزء من هذا العالم، واليوم نعود إلى الملاعب متسلحين بالوعي الصحي والثقافة الطبية، لكي تبقى ملاعبنا آمنة وسليمة».

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