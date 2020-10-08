حتا وبني ياس.. البحث عن الذات

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف نادي حتا نظيره بني ياس في السادسة ونصف من مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة الافتتاحية لكأس الخليج العربي، في لقاء يبحث من خلاله الفريقان عن «الذات» وتأكيد جاهزيتهما للموسم الجديد بعد فترة طويلة ابتعدت فيها الفرق عن أجواء المباريات الرسمية.

وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي شهدتها تشكيلة الإعصار مقارنة بالموسم الماضي إلا أن مدربه اليوناني كريستوس كونتيس يطمح للظهور بمستويات أقوى وترجمة الأداء الجيد إلى انتصارات.

ولم يخف المدرب اليوناني طموحاته الكبيرة في الموسم الجديد، حيث أكد قبل المباراة أن فريقه يتطلع إلى مسيرة إيجابية، مشيراً إلى أن الإعصار يسعى لتقديم أفضل ما لديه عندما يستضيف بني ياس مساء اليوم، وقال: ستكون مباراة بني ياس الأولى لنا في الموسم، ونتطلع خلالها للظهور بوجه جيد رغم ابتعادنا عن أجواء المباريات الرسمية طويلاً.

وعانى بني ياس من بدء تدريباته متأخراً، إضافة إلى تأخر انضمام مدربه الجديد دانيال ايسايلا الذي خضع لفترة حجر صحي، وتلى ذلك توقف التدريبات لمدة أسبوعين ضمن الخطوات الاحترازية لجائحة كورونا، الشيء الذي حرم الفريق من خوض بعض المواجهات الإعدادية.

وأكد الروماني دانيال اياسيلا مدرب بني ياس أن إعداد فريقه للموسم الجديد لم يكن مثالياً، ذاكراً في ذات الوقت أن فريقه يمتلك الحلول التي تغطي على نقص الإعداد، وقال دانيال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة اليوم أمام حتا، إن جميع الأندية تأثرت بجائحة كورونا لذلك فإن الموسم الحالي، سيكون صعباً على الجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز