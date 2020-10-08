منذر عبد الله: تطبيق البروتوكول أمان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد منذر عبد الله المحلل الفني والمدرب السابق، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي للمباريات، الصادر من اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بشكل سليم، يسهم في توفير بيئة سليمة لإقامة المباريات، بما يخدم صالح جميع أطراف اللعبة، سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو الحكام، مشيراً إلى أنه ربما الإجراءات قد تحتاج إلى وقت في البداية، حتى يعتاد عليها الجميع، ولكن مع مرور الوقت، ستصبح أمراً اعتيادياً، لحين تقييم الموقف، أملاً في انتهاء جائحة «كورونا»، التي تسببت في توقف النشاط لفترة طويلة. وتوقع ألا تشهد انطلاقة الموسم بمباريات كأس الخليج العربي، مستوى فنياً مرتفعاً، وهو أمر طبيعي، خصوصاً بعد التوقف الطويل الذي دام لأكثر من 6 أشهر، ولعدم اكتمال اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب أجواء الطقس الحارة في هذا التوقيت من العام.

إعداد

وأضاف: كأس الخليج العربي، هي بطولة تنشيطية في الأساس، وتسهم في إعداد الأندية لمباريات دوري الخليج العربي، خاصة أنها كانت تقام طوال المواسم السابقة في بداية الموسم، وخلال فترات التوقف الدولية، موضحاً أن التعديلات على نظام البطولة، فرضه الموسم الاستثنائي الجديد من النواحي كافة، سواء التنظيمية، أو شكل البطولة بسبب الجائحة التي ضربت العالم، إلا أن هناك حالة من الرضا من الأندية على النظام الجديد للبطولة بخروج المغلوب، وإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب، لافتاً إلى أن اللاعبين يحتاجون وقتاً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، بعد الانقطاع الطويل عن ممارسة كرة القدم.

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