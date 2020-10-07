حبوش: ترقبوا الإثارة من قمة الوصل والوحدة

المصدر: دبي- علي شدهان

لفت حبوش صالح لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن قمة فريقه الجمعة أمام مضيفه الوحدة في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، ستحفل بالإثارة والندية، منوها إلى أنه "متشوق" مع فريقه لخوض أولى المباريات الرسمية في زمن "كورونا" بعد فترة توقف ليست بالقصيرة.

حماس الوصل

وأشار إلى أن فريق الوصل يشعر بالحماس لخوض غمار بطولات موسم 2020-2021، منوها إلى أن النظام الجديد لكأس الخليج العربي، سوف يزيد من مستوى الإثارة والقوة والتنافس بين الفرق المشاركة في البطولة، معتبرا إقامة المباريات بنظام خروج المغلوب بمباراتي ذهاب وإياب، دافعا قويا لكل الفرق، وبوابة للاستمتاع بمباريات قوية.

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