ريجيكامب: لست قلقا على الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

أبدى الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، ثقته العالية في عدم تأثر فريقه بنتائج مبارياته الودية التي لعبها قبل خوض أولى مبارياته الرسمية بعد غد الجمعة أمام مضيفه الوحدة في الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي.

6 وديات

وأوضح قائلا: خضنا 6 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، خسرنا في 4 وفزنا في اثنتين، ولا أشعر بأي قلق من نتائج تلك المباريات، كونها أشبه بالتمرين، وفرصة لاكتشاف مردود اللاعبين بدنيا وفنيا، وفي المباريات الودية، أحيانا الفريق لا يعطي أفضل وكل ما عنده، على العكس في المباريات الرسمية، ولهذا، لست قلقا من نتائجنا في الوديات، وواثق من أن الوصل سيقدم أفضل ما لديه في المباريات الرسمية.

5 فرق

وأشار الى أنه لا يملك معلومات كثيرة عن فريق الوحدة أكثر من معرفته بأنه منافس ليس سهلا، ويلعب برغبة وإصرار على تحقيق لقب البطولة، ولديه مدرب جديد جيد، ولاعبين اكفاء، وإذا ما أراد الوصل الفوز باللقب، عليه الفوز في المباريات في كل أدوار البطولة، والتأهل إلى النهائي، رغم العلم بأن الفوز باللقب صعب، كون مسار الوصل إلى النهائي ليس سهلا، لأنه سيواجه أفضل 5 فرق في الإمارات، وهذا تحدي كبير لفريقه.

إصابات اللاعبين

وأشار إلى إن الوصل خاص مرحلة إعداد اتسمت بالصعوبة نتيجة الحرارة، متوقعا أن يظهر فريقه بالصورة المأمولة منه اعتبارا من مباراة الجمعة أمام الوحدة، معترفا بوجود إصابات لدى بعض اللاعبين، متمنيا أن يتم الشفاء منها قبل حلول موعد مباراة الوحدة.

التعاقدات الجديدة

وأبدى سعادته بالتعاقدات الجديدة للوصل، مشددا على أنه لا يستطيع توقع حجم المردود الذي بإمكان كل لاعب جديد تقديمه، أو ردة فعل الفريق بكامله إلا في المباريات الرسمية، لافتا إلى أن هناك فارق كبير جدا بين أداء اللاعب والفريق ككل عند المقارنة بين المباريات الودية والرسمية.

سد النقص

ورفض ريجيكامب الحديث بالتفصيل عن وجهة نظره بشأن النواقص التي ما زال الوصل يعاني منها، كاشفا النقاب عن أنه على تواصل شبه دائم مع رئيس مجلس إدارة النادي، مشددا على أنه يعرف مستوى فريقه، ولا بد من التأقلم مع الوضع كما هو، مشيرا الى أنه إذا لم تكن هناك فرصة امام الوصل في استقطاب لاعب معين لمركز محدد، فلا بد من العمل لإيجاد البديل لسد النقص.

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