رازوفيتش: العمل بالوحدة بوابة للبطولات ولن أعطي وعوداً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعتبر الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن تولي مهمة تدريب العنابي فرصة لتحقيق البطولات مع ناد كبير مرشح للمنافسة دائماً على الألقاب.

وقال قبل أول لقاء رسمي له سيخوضه مع الوحدة أمام الوصل بعد غد الجمعة في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي:" العمل في فريق مثل الوحدة بوابة للبطولات ولكني لست هنا لإعطاء أي وعود وما أستطيع قوله إننا سنعمل بأفضل صورة ممكنة وتطوير أداء الفريق ومحاولة حصد الألقاب".

وأضاف:" نسعى للظهور بشكل جيد في أول لقاء رسمي في الموسم، بعد أن عشنا لحظات صعبة، أعتقد أننا في مستوى جيد نوعاً ما رغم أننا لا نزال نحتاج لمزيد من الوقت للاستعداد بصورة أفضل وللوصول للتشكيلة المثالية".

وأشار رازوفيتش إلى أنه يعرف فريق الوصل ومدربه جيداً وربما المنافس لعب مباريات ودية أكثر من الوحدة ومتفوق من الناحية البدنية ولكنه مستعد للمواجهة، مشدداً على أهمية المباراة كونها ستعطي الكثير من الأجوبة والمعلومات عن حالة الفريق ومدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

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