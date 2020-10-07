زاراغوسا: أبطال آسيا أظهر شخصية شباب الأهلي القوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن فريقه جاهز للقاء الظفرة بعد غدً الجمعة، في ذهاب الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.

وقال: "للمرة الثانية نعقد مؤتمر لنفس المواجهة، ولكن هذه المرة تختلف، فشباب الأهلي، عائد من مشاركة قوية في دوري أبطال آسيا، وأظهر الفريق قوة شخصية أعطت انطباعاً جيداً بأنه سيقدم موسماً قوياً".

وعن غيابات شباب الأهلي، أكد أن الغيابات لن تؤثر على فريقه، وأوضح: "لدينا بعض الغيابات، تتمثل في انضمام 6 لاعبين للمنتخب، بجانب أحمد خليل وماجد حسن، اللذين يخضعان لجلسات علاجية، ولكني أمتلك فريقين، وليس لدينا مشكلة في الغيابات، وهناك المنضمين حديثاً مثل كارتابيا وراموس".

وأكد زاراغوسا، استعدادات فريقه الجيدة، بعد أداء أربعة مباريات قوية في دوري أبطال آسيا، وقال: "فترة التحضيرات، لا تجعلنا نقول أننا في أفضلية جاهزية، ولكننا خضنا 4 مباريات تنافسية، وهي أفضل من المباريات الودية، واستفدنا كثيراً من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشاد المدرب بالقانون الجديد الذي يمنح فرصة التبديلات الخمسة، وقال: "التبديلات الخمسة، مع وجود دكة بدلاء قوية، تمنح فرصاً للاعبين للمشاركة، وهي مفيدة للفريق ولجميع الفرق، خصوصاً أننا نستهل الموسم مع درجة حرارة مرتفعة نسبياً وهي مسألة ايجابية للاعبين".

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