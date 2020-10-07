زاناردي: معرفتي بعدد من لاعبي خورفكان سيسهل مهتمي

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أن معرفته بعدد كبير من لاعبي خورفكان سواء كانوا مواطنين أو أجانب سيسهل كثيراً من مهمته مشدداً على أهمية ظهور فريقه بمظهر جيد في أول مباراة له في الموسم أمام العين يوم الجمعة المقبل .

وأشار زاناردي إلى أهمية بطولة كأس الخليج العربي وهى فرصة لكي يظهر اللاعبون قدراتهم الحقيقية بعد أن خاض الفريق فترة إعداد جيدة فضلاً عن ادائه لعدد من التجارب الودية، وأشار إلى جدية اللاعبين والحماس الكبير الذي يتحلون به .

وقال: زناردي تسلمت المهمة قبل 5 أيام فقط ولم يكن لدي وقت كافي لتنفيذ كل خططي لكنا عملنا بجد وسنبدأ خطوة بخطوة.

وأضاف: حاولت الاستفادة من الوقت وسنعمل على تقديم مباراة جيدة، خصوصاً وأننا نلعب أمام فريق كبير ويملك مجموعة من أميز اللاعبين سواء الأجانب أو المواطنين، وسندخل المباراة من أجل الفوز متوقعاً مواجهة صعبة لكنه أبدى تفاؤلا بأن بكون فريقه في الموعد ولاعبينا قادرون على خوض التحديات.

وأشار إلى أن تغيير نظام المسابقة من المجموعات إلى مرحلتي الذهاب والإياب يجعل الوضع أكثر صعوبة، ولذا يجب على لاعبينا الابتعاد عن الأخطاء .

وفيما يتعلق بملاقاة العين خلال مواجهتي الكاس والدوري، أشار إلى أن القرعة اوقعتهم مع الزعيم ونحن أيضا نمتلك لاعبين على مستوى عال ويجب عليهم تطبيق الاستراتيجية واللعب بقوة وحماس .

وعبر المدرب عن سعادته بتدريب فريق خورفكان والثقة الكبيرة التي منحتها له إدارة النادي مشيدا في الوقت ذاته بلاعبي خورفكان والأجواء الجيدة التي قال أنها تساعد على تحقيق النجاح

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