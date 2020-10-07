مدرب العين قلق من إعداد فريقه قبل مواجهة خورفكان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

لم يخف البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، قلقه إزاء الظروف التي يواجهها فريقه قبل أول مباراة له بالموسم الجديد، والتي يستضيف خلالها فريق خورفكان يوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، حيث أكد أن فريقه واجه ظروفاً صعبة قبل انطلاق الموسم الرياضي، إذ إن التحضيرات بدأت بعد توقف طويل امتد لسبعة شهور، ورغم أن الفريق أدى تجارب ودية، وأربع مباريات رسمية في دوري أبطال آسيا، إلا أن خضوع اللاعبين للحجز الصحي بعد العودة من البطولة الآسيوية، حال دون الاستمرار في برنامج الإعداد على النحو المأمول قبل المواجهة المقبلة.

وقال المدرب البرتغالي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي تم عقده عن بعد: «الموقف صعب بالنسبة لنا، حيث ندخل المباراة في ظل غيابات مهمة، وعلى الرغم من أن المهاجم لابا كودجو، لم يتم استدعاؤه لمنتخب بلاده إلا أنه لن يستطيع المشاركة في المباراة، بسبب بعض المشاكل البدنية التي تعرض لها خلال مشاركته في البطولة الآسيوية، بالإضافة لغياب آخرين بمن فيهم خماسي المنتخب الوطني، ولكن علينا أن نتعامل مع الموقف ونخوض التحدي من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لأن العين فريق كبير ويدخل كل مباراة من أجل الفوز».

وأضاف: «سنواجه خورفكان، الذي يدخل الموسم الجديد بشكل مختلف وتغييرات عدة في صفوفه، بعد تعاقده مع أربعة أجانب ومدرب جديد، ومن المؤكد أنه سيقاتل من أجل العودة بأفضل النتائج، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا، لأجل تحقيق الفوز وليس سواه».

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