قيد مونيز وسالوماو «مقيمين» في الوحدة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

قيد نادي الوحدة اللاعب البرازيلي الشاب جيانلوكا مونيز (19 عاماً) في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم كونه لاعباً مقيماً لدعم صفوف العنابي في الموسم الجديد.

كما قيد النادي لاعب خط الوسط البرتغالي سالوماو لودي (18 عاماً) في كشوفات فريق 21 سنة بديلاً للروماني ميهاي مانولي.



وخاض الثنائي فترة معايشة مع الوحدة مؤخراً، قبل أن يتم الاستقرار على التعاقد معهما، بعد اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعبين، لتكتمل قائمة اللاعبين المقيمين في الوحدة بوجود لوكاس بيمنتا وروبن كانيدو وجيانلوكا مونيز وبيدرو بافلوف وعلاء زهير وسالوماو لودي، فيما يعد المصري عبد الله الرفاعي الوحيد في فئة المواليد.

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