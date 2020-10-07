أحمد القبيسي: طموح الظفرة هذا الموسم لن يتحقق بالأمنيات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال أحمد عمران القبيسي رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة إن طموح فريقه في الموسم الحالي يتحدد بناءً على المستوى الذي يقدمه خلال المباريات في مختلف المنافسات، ذاكراً أن الطموح لن يتحقق بالأمنيات ولكن باللعب الجاد في الملعب وتحقيق الانتصارات. وقال القبيسي في حديث مع «البيان الرياضي» إن ناديه لديه أهداف يسعى إليها مثل الوصول إلى مركز متقدم في الدوري، وأضاف: بعد خوض المباريات التنافسية ومشاهدة الفريق على أرض الواقع سنعرف إن كان بإمكاننا تحقيق طموحاتنا.

ثقة

وأشار القبيسي في الوقت ذاته إلى ثقته في لاعبيه، ذاكراً أن الظفرة يضم عناصر جيدة في صفوفه، وأن الفريق نفذ برنامجاً إعدادياً جيداً وناجحاً، وقدم مستوى مُرضياً في المباريات الودية، وقال: لكن التنافسي يختلف عن الودي بالتأكيد، لذلك سننتظر لنرى الفريق في المنافسات الرسمية التي تحدد قدراته.

تأكيد

وأكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة ما نشره "البيان الرياضي" سابقاً عن تولي المدرب الصربي الكسندر مهامه عقب مباراة شباب الأهلي بعد غدٍ الجمعة في أولى مباريات الفريقين بالموسم ضمن منافسة كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن المدرب الصربي الذي تعاقد معه النادي أخيراً ملتزم بفترة الحجر الصحي عقب وصوله إلى أبوظبي، وإن ذلك حال دون استلامه لمهامه الفنية.

وأشاد أحمد عمران القبيسي بالجهود التي بذلت من قبل المدرب محمد قويض ولاعبي الفريق في فترة الإعداد السابقة، مشيراً إلى أن التدريبات تميزت بالجدية والعمل على الاستفادة القصوى والوصول إلى مرحلة جيدة من الجاهزية، ذاكراً أن الإعداد سار بشكل جيد لولا بعض الظروف التي أدت إلى توقف التدريبات في الفترة الأخيرة قبل العودة إليها من جديد، وتمنى القبيسي أن ينجح الظفرة في تقديم موسم متميز يحقق فيه تطلعات الجماهير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز