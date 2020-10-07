أحمد راشد.. عودة إلى دفاع العنابي بعد 455 يوماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يستعد أحمد راشد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، للعودة إلى الظهور في المباريات الرسمية مع العنابي مع عودة النشاط الكروي ببطولة كأس الخليج العربي، وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب امتد لأكثر من عام وثلاثة أشهر بسبب الإصابة اللعينة.

وعاش أحمد راشد معاناة كبيرة مع الإصابة التي داهمته منذ 11 يوليو عام 2019 خلال معسكر الفريق الخارجي في أوروبا، بقطع في العضلة الأمامية، كان من المفترض أن يعود بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن اللاعب لم يستجب للعلاج الطبيعي واحتاج للتدخل الجراحي في إسبانيا في نوفمبر 2019، قبل أن يبدأ العودة التدريجية بعد تماثله للشفاء في أبريل الماضي، ولكن عدم استكمال الموسم بسبب جائحة كورونا حال دون ظهوره.

وامتدت فترة غياب راشد عن الملاعب إلى 455 يوماً بالتمام والكمال، إذ ينتظر عودته للمشاركة مع الوحدة بحسب رؤية المدير الفني في المباريات الرسمية التي تنطلق بمواجهة الوحدة والوصل في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، خصوصاً وأن اللاعب يؤدي تدريباته بصفة منتظمة، وشارك مع الفريق في معسكره الإعدادي الأخير في دبي. تعزيزوتمثل عودة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، تعزيزاً لدفاع الوحدة الذي عانى كثيراً في الموسم الماضي، خاصة وأنه كان أحد العناصر الأساسية في صفوف «أصحاب السعادة» قبل التعرض للإصابة.

من جهة أخرى يخضع الكونغولي باول مبوكو ويحيى الغساني إلى تدريبات خاصة تمهيداً لتجهيزهما للعودة للمشاركة مع الفريق، إذ أنهى مبوكو العلاج بعد إجراء جراحة في الغضروف، ودخل المرحلة الأخيرة من التأهيل، فيما يتم تجهيز الغساني الذي عاد للانتظام في تدريبات الفريق الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز