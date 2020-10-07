تيغالي هداف كأس الخليج العربي بـ 32 هدفاً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يتصدر سيباستيان تيغالي مهاجم النصر صدارة الهدافين الحاليين لكأس الخليج العربي بـ32 هدفاً في 44 مباراة لعبها بقميص الوحدة خلال الفترة التي قضاها معه بين موسمي 2013 ـ 2014 و2019 ـ 2020 قبل انتقاله إلى العميد في الموسم الجديد، ثم يأتي فابيو ليما لاعب الوصل بـ25 هدفاً في 41 مباراة ومعه بالرصيد نفسه من الأهداف لوفانور لاعب الوحدة في 40 مباراة، وجمال معروف لاعب العين بـ18 هدفاً في 52 مباراة.

هدف

وسجل تيغالي هدفاً واحداً في موسمه الأول مع الوحدة في 2013 - 2014، و 3 أهداف في الموسم التالي 2014 ـ 2015 في 5 مباريات، وفي موسم 2016-2015 سجل 7 أهداف في 7 مباريات، وفي موسم 2016 - 2017 سجل 4 أهداف في 6 مباريات، وفي موسم 2017 - 2018 سجل 13 هدفاً في 10 مباريات، و4 أهداف في موسم 2018 - 2019، لكنه لم يسجل أي هدف في الموسم الماضي الملغى رغم مشاركته في 5 مباريات. يذكر أن تيغالي يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري الخليج العربي بـ 152 هدفاً خلف الأسطورة فهد خميس الهداف التاريخي للدوري بـ 165 هدفاً.

مشاركة

وعلى صعيد المشاركات يحتل هزاع سالم لاعب خورفكان حالياً والعين والظفرة والنصر والوصل سابقاً، وحميد عباس لاعب حتا حالياً والنصر والوصل وشباب الأهلي والفجيرة سابقاً صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس الخليج العربي في زمن الاحتراف بـ67 مباراة لكل منهما.

ظهور

وحقق هزاع سالم ظهوراً قياسياً في هذه المسابقة في موسم 2010 ـ 2011 عندما شارك في 11 مباراة مع الزعيم، وفي موسم 2018 ـ 2019 لعب 10 مباريات مع الوصل، وتوزعت مشاركاته بين مباراتين و7 مباريات في كل موسم في بقية الأندية التي لعب لها، آخرها في النصر الذي شارك معه في 4 مباريات في الموسم الماضي، بينما شارك حميد عباس في 31 مباراة مع النصر بين 2008 و2013 و17 مباراة مع شباب الأهلي في 3 مواسم بين 2013 و2016 و20 مباراة مع الوصل بين 2016 و2019 ومباراة واحدة مع الفجيرة في الموسم الماضي.

قائمة

يليهما أحمد الياسي لاعب خورفكان حالياً والنصر وعجمان سابقاً بـ63 مباراة، ثم راشد علي حارس مرمى الوحدة حالياً والوصل سابقاً بـ61 وداوود علي لاعب اتحاد كلباء حالياً وشباب الأهلي والعين سابقاً بـ60 مباراة. كما تضم قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس الخليج العربي مسلم فايز لاعب الظفرة بـ59 مباراة وزميليه سلطان الغافري وخالد السناني على التوالي بـ58 و57 مباراة، وطارق أحمد لاعب النصر بـ56 مباراة، وخالد جلال لاعب خورفكان بـ54 مباراة، وجمال معروف لاعب العين بـ 52 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز