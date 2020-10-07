بينتو يضم محمد خلفان للأبيض

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

استدعى الكولومبي خورخي لويس بينتو، مدرب المنتخب الوطني، اللاعب محمد خلفان مهاجم الشارقة، لينضم لصفوف الأبيض بديلاً لمهاجم شباب الأهلي أحمد خليل الذي استبعد من المنتخب، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته للراحة لفترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وسبق وخسر المنتخب خلال فترة معسكره الحالي جهود لاعب الجزيرة عمر عبد الرحمن بسبب كدمة قوية في الركبة نفسها التي كان قد أجرى فيها عملية الرباط الصليبي العام الماضي، وماجد حسن وعلي صالح وعبد الله رمضان بسبب الإصابة. وأدى الأبيض، مساء أمس، تدريباته اليومية على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، وسيخوض مباراة ودية دولية أمام أوزباكستان 12 الجاري.

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