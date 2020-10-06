محمد العنزي: عمل نادي الجزيرة سيتواصل بنفس المنهجية والعطاء

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد محمد سالم العنزي المعين حديثا في منصب مشرف الفريق الأول لكرة القدم لنادي الجزيرة أن العمل سيتواصل بنفس العطاء والمنهجية، ومثمنا الثقة الغالية التي وضعتها في شخصه الادارة العليا للنادي، مما يجعل المسؤولية مضاعفة في خدمة "فخر أبوظبي" .

كما تقدم محمد العنزي بالشكر إلى سلفه أحمد سعيد على المدة الطويلة التي قضاها في خدمة نادي الجزيرة.

يذكر أن العنزي قد سبق له شغل منصب مشرف الفريق الاول لنادي الجزيرة من 2009 وإلى 2014، كما شغل احمد سعيد نفس المنصب من 2006 والى 2009، ومن 2015 إلى 2020.

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