1147 معاملة قيد لاعبين في الميركاتو الصيفي

المصدر: دبي،- العوضي النمر

اغلق مساء اليوم باب القيد الصيفي للاعبي كرة القدم" الميركاتو" ويلغ اجمالي عمليات قيد اللاعبين خلال فترة عمله 1147 معاملة قيد لاعبين سواء للمحترفين او الهواة، بفارق 366 معاملة عن الموسم الماضي الذى بلغت اجمالية 1513.

وتم خلال الميركاتو الصيفي تسجيل 253 لاعب مواطن في اندية المحترفين، و53 لاعبا اجنبيا، و28 لاعبا مقيما و2 لاعبا مواطنا و8 لاعبين من فئة المقيمين.

وشهد اليوم الأخير انهاء 80 معاملة لأندية المحترفين والهواة، وكانت اخر معاملة قيد لصالح نادي عجمان الذي قام بتسجيل لاعبه Hحمد عادل في مسابقة تحت 21 عاما، واكد يعقوب محمد ال علي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين انه يجوز للأندية التي لايزال لديها شاغر التعاقد مع لاعب حر خلال 21 يوما من غلق باب القيد.

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