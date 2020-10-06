1147 معاملة قيد لاعبين في الميركاتو الصيفي

المصدر: دبي - العوضي النمر

أغلق مساء اليوم باب القيد الصيفي للاعبي كرة القدم" الميركاتو" وبلغ إجمالي عمليات قيد اللاعبين خلال فترة عمله 1147 معاملة سواء للمحترفين أو الهواة، بفارق 366 معاملة عن الموسم الماضي الذي بلغ 1513 معاملة.

وتم خلال الميركاتو الصيفي تسجيل 253 لاعب مواطن في أندية المحترفين، و53 لاعبا أجنبيا، و28 لاعبا مقيما ولاعبان مواطنان و8 لاعبين من فئة المقيمين.

وشهد اليوم الأخير إنهاء 80 معاملة لأندية المحترفين والهواة، وكانت آخر معاملة قيد لصالح نادي عجمان الذي قام بتسجيل لاعبه أحمد عادل في مسابقة تحت 21 عاما.

وأكد يعقوب محمد آل علي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أنه يجوز للأندية التي لايزال لديها شاغر التعاقد مع لاعب حر خلال 21 يوما من غلق باب القيد.

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