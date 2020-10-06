الظفرة يختم تعاقداته بثنائي العين والجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ختم الظفرة تعاقداته الصيفية بالثنائي، الفرنسي إدريس مازوياني" 20 عاما" في فئة اللاعب المقيم قادما من العين عن طريق الإعارة لمدة موسم، وأحمد محمود الحمادي"19 عاما" لاعب وسط الجزيرة معارا أيضا حتى نهاية الموسم الحالي.

وبذلك يكون الظفرة قد ضم إلى صفوفه 7 عناصر جديدة تدعيما لصفوف الفريق بعد أن كسب سابقا توقيع سلطان الغافري ومسلم فايز "الجزيرة"، ومحمد إسماعيل "الوحدة" وأحمد يسلم "بني ياس"، والبرازيلي دينلسون من أتلتيكو البرازيلي معارا حتى نهاية الموسم، فيما خسر الفريق جهود 8 من عناصره بالانتقال إلى إندية منافسة.

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