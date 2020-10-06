داسيلفا: كلباء يفتقد لجهود 3 لاعبين أمام الجزيرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء جاهزية النمور للمباراة الافتتاحية أمام الجزيرة يوم الخميس المقبل ضمن مسابقة كأس الخليج العربي .

وأشار المدرب إلى افتقاده لجهود الثلاثي سلطان الزعابي للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام بني ياس في آخر مباريات الموسم الكروي الماضي الذي لم يكتمل، كما سيغيب بداعي الإصابة كل من البرازيلي واندرسون " شد عضلي "والمصري أحمد لطفي.

وأشار داسيلفا إلى أنه جهز بدلاء الغائبين معرباً عن أمله في أن يكون كافة اللاعبين في يومهم ويتمكنوا من تحقيق الانتصار الأول مع انطلاقة الموسم محذرا من الفريق الضيف والذي يعتبر من أفضل الفرق في المسابقة ويمتلك لاعبين معظمهم في المنتخبات الوطنية ويتمتعون بقدرات عالية.

وأكد داسيلفا أن فترة التوقف أفادت فريقه وذلك بإجراء مزيد من التحضيرات وزيادة الوديات، مشيراً إلى أن الانتدابات الجديدة التي أبرمها النادي ستفيد فريقه كثيراً خلال مشوار موسم دوري الخليج العربي مرحباً بالبرازيلي ديفيد مارياني المعار من شباب الأهلي والذي يعتبر انضمامه مكسب لفريقه .

وفيما يتعلق بالثغرات في الخط الخلفي، قال سنقوم بالاعتماد على الحرس القديم الى جانب الوجوه الشابة التي دعمت صفوف الفريق مثل الإيطالي غبراييل سانتيني وغيرهم من اللاعبين مبدياً اطمئنانه لفريقه هذا الموسم .

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