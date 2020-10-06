دانيال: إعداد بني ياس ليس مثاليا لكننا نمتلك الحلول

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أعترف الروماني دانيال ايسايلا مدرب بني ياس أن إعداد فريقه للموسم لم يكن مثاليا، ذاكرا في ذات الوقت أن فريقه يمتلك الحلول التي تغطي على نقص الإعداد وأداء 3 مباريات ودية فقط قبل المباريات الرسمية، وقال دانيال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة حتا المقامة بعد غد الخميس في إفتتاح مباريات الفريقين للموسم الجديد ضمن منافسة كأس الخليج العربي، أن جميع الأندية تأثرت بجائحة كورونا لذلك فان الموسم الحالي، وحسب قوله، سيكون صعبا وشاقا ومختلفا.

وعبر المدرب الروماني عن سعادته بالعودة إلى أجواء المباريات، مؤكدا أن إنطلاق الموسم يعتبر حدثا سعيدا له ولكل المدربين واللاعبين وأضاف: نحن جميعا في شوق شديد للمباريات وأجواء اللعب التنافسي لكننا نعلم ان المشوار ليس سهلا ويتطلب جهدا كبيرا حتى نقدم الأفضل.

وأكد دانيال ايسايلا الجاهزية لخوض مباراة حتا، مؤكدا أنه يأمل في بداية قوية خارج ملعبه وتحقيق نتيجة الفوز، كاشفا ان هدف فريقه المضي قدما في منافسة كأس الخليج العربي وكل البطولات المحلية، وتحدث المدرب الروماني عن منافسه وقال أنه لايعلم الكثير عن "حتا" لانه ضم العديد من العناصر الجديدة، مؤكدا أنه من خلال المباريات فان كل الفرق ستكشف عن وجهها الحقيقي

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