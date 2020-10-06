أيمن الرمادي: التأجيل كان ايجابياً لجميع الفرق

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان أن التأجيل الذي حدث لانطلاقة الموسم كان ايجابياً لجميع الفرق لكونه منح الفرصة لخوض عدد كبير من التجارب زيادة على إتاحة الفرصة لتعافي اللاعبين المصابين، مشيراً إلى أن انطلاقة كأس الخليج العربي اليوم، كان قراراً مناسباً من الناحية الفنية لجميع الفرق.

وتحدث الرمادي عن استعدادات فريقه لمواجهة مضيفه الفجيرة مساء الخميس في بداية مشوار كأس الخليج العربي، وقال إن الوقت مبكر لتثبيت تشكيلة أساسية في بداية المشوار، مشيراً إلى أن بعض ملامح تشكيلة الموسم سوف تظهر في المباراة، ولكن التغيير والاضافة محتمل بشكل كبير في كأس الخليج العربي.

وقال ان الأمر ينسحب على جميع الفرق بما فيها منافسه الفجيرة، وقال الرمادي ان الفجيرة من الفرق الجيدة، ولكنه لم يتمكن من مشاهدة تجاربه، مشيراً إلى أن أكثر ما يشغل تفكيره التوازن في توزيع المجهود البدني في ظل الطقس الحالين خاصة وأن الفرق عائدة من فترة توقف طويلة.

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