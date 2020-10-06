كونتيس: حتا وضع أهدافاً عالية في الموسم الجديد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قال اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، إن فريقه وضع أهدافاً عالية في الموسم الجديد، وإنه يتطلع لتقديم مستويات أقوى من السابق رغم عدم اكتمال الجاهزية المطلوبة.

وأكد كونتيس أن حتا سيقدم أفضل ما لديه عندما يستضيف بني ياس على ملعبه الخميس لحساب الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وقال: ستكون مباراة بني ياس الأولى لنا في الموسم، ونتطلع خلالها للظهور بوجه جيد وتحقيق الفوز رغم الفترة الطويلة التي ابتعدنا فيها عن أجواء المباريات الرسمية.

وأضاف: نحن سعداء بعودة النشاط وخوض هذه المباراة الأولى، وبكل تأكيد بداية الموسم ستكون صعبة لنا، ولجميع الفرق بسبب الانقطاع عن ممارسة كرة القدم لـ 4 أشهر، ثم فترة إعداد طويلة لمدة 3 أشهر مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

وتابع: افتقدت بعض الفرق مثلنا التجارب الودية، وبالتأكيد نقص اللياقة سيسبب بعض الصعوبات في الملعب، ولكنني سعيد جداً بفريقي من ناحية الإعداد، وأتمنى أن نبدأ بالشكل الصحيح لأننا وضعنا أهدافاً عالية في الموسم.

وأكد مدرب حتا أن التجارب الودية التي خاضها فريقه لم تكن كافية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب بسبب افتقاد «ريتم» المباريات، مشيراً إلى أن زيادة عدد التغييرات إلى 5 خلال المباراة ستساعد الفرق على تطوير أدائها شيئاً فشيئاً مع تقدم الجولات.

وكشف كونتيس أن لديه بعض اللاعبين غير جاهزين 100 % بسبب الإصابة، وهم في مرحلة الـتأهيل البدني، ومتمنياً أن يكون العدد مكتملاً قبل موعد المباراة.

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