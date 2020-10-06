هوية صوتية جديدة لبطولات رابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيا مع أبرز الممارسات في الدوريات العالمية، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إنتاج هوية صوتية جديدة لبطولاتها تمزج بين الموسيقى العالمية والشرقية وموسيقى التحدي والتحفيز وذلك بالتعاون مع شركة وارنر تشابل لتوزيع وإنتاج ونشر الموسيقى.

ومن المقرر أن تتردد الموسيقى في جميع مسابقات المحترفين، حيث تهدف الرابطة إلى توحيد الهوية الصوتية الخاصة بالبطولات والعمل على تعزيز شكلها العام لتواكب العلامة التجارية الجديدة التي أطلقتها الرابطة في مطلع الموسم الماضي.

وسيتمكن المتابعون لمختلف مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية من الاستماع إلى الموسيقى الجديدة خلال دخول اللاعبين واصطفافهم في أرض الملعب قبل بداية المباريات، وستصاحب أيضًا المحتوى المرئي الخاص بالرابطة في البث التلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي.

حرصت رابطة المحترفين الإماراتية في إنتاج الهوية الصوتية الجديدة على أن تعبر الموسيقى الجديدة عن أجواء البطولات وتتماشى مع طبيعة المنافسات، حيث تتميز بأجواء تحفيزية وأصوات نابعة من روح الموسيقى العالمية والموسيقى الشرقية ممزوجة بموسيقى التحدي والقوة والرياضة.

وتعتبر شركة وارنر تشابل لتوزيع وإنتاج ونشر الموسيقى، التي تتخذ من لوس أنجلوس، كاليفورنيا مقرًا لها، إحدى الشركات الرائدة في عالم الموسيقى في العالم، ومن أهم مزودي الموسيقى للأفلام العالمية، ويحتوي أرشيفها على أكثر من مليون مقطوعة موسيقية و65,000 ملحن ولها فروع في أكثر من 40 دولة.

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