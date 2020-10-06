شراكة تجمع الجزيرة والعلامة التجارية "بوما"

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم لنادي الجزيرة اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع العلامة التجارية الرياضية العالمية "بوما"، في صفقة ستشهد قيام اللاعبين بارتداء أطقم محدودة الإصدار، لتكريم أبطال خط الدفاع الأول في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.

ومع إطلاق الشراكة المبتكرة بين النادي والعلامة التجارية الرياضية العالمية، سيرتدي الفريق أطقماً في المباريات الافتتاحية لموسم 2020-2021، قبل إهدائها للعاملين الأساسيين الذين يساعدون في مكافحة فيروس كوفيد 19.

وسيتم طرح الأطقم ذات الإصدار المحدود في المباريات الافتتاحية للموسم الجديد بداية من كأس الخليج العربي، بينما سيتم الكشف عن الأطقم الأساسية والثانية الرسمية والتي سيتم ارتداؤها لبقية الموسم مع إنطلاقة دوري الخليج العربي.

وقال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة للمجموعة بنادي الجزيرة، تعليقاً على الشراكة الجديدة مع "بوما": انها تشكل بداية فصل جديد في مستقبل النادي، حيث نتطلع للعمل مع الشركات التي تشاركنا الشغف بالابتكار والإبداع وبما يسهم في دفع مسيرتنا. وتبرز "بوما" كعلامة تجارية تسير بخطى سريعة وتتميز بشخصية مميزة، ونتطلع لوجودهم معنا في المرحلة التالية من رحلتنا".

ومن جانبه، قال عبد الحميد عريبي، رئيس قسم التسويق في بوما الشرق الأوسط: "نحن سعداء بهذا التعاون المثمر، ونتطلع إلى رؤية لاعبي الجزيرة على أرض الملعب وهم يرتدون علامة "بوما" المميزة.

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