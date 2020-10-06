75 ناشئاً.. مستقبل دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

أعلن إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، انتظام قرابة الـ 75 لاعباً ضمن فرق أكاديمية دبا الحصن لأعمار 16 و18 و20، مشيراً إلى أن التدريبات تكون «بالتناوب»، وعلى أرضية أحد الملاعب الفرعية بالنادي.

وألمح الدرمكي إلى أن العقبة الوحيدة التي تعترض طريقهم، هي قلة الملاعب، في ظل أن التدريبات تقام على ملعب واحد، وعلى فترتين في اليوم، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي وجّه خلالها بمنح النادي ثلاث قطع أراضٍ جديدة بمدينة دبا الحصن، يقام عليها نادٍ متكامل يشمل استاداً لكرة القدم، و3 ملاعب فرعية، وصالة للألعاب الجماعية، مؤكداً أن المكرمة ستحل كثيراً من الإشكاليات المتعلقة بقلة الملاعب في النادي، في ظل عدم توافر الملاعب الفرعية.

وكشف إبراهيم بغداد الدرمكي عن اتجاه النادي لتوقيع عقود مع اللاعبين، وذلك منعاً لتدخل أطماع الأندية الأخرى، ولكي تكون عقودهم مملوكة للنادي.

بدوره، أكد عبيد سعيد خميس رئيس لجنة المراحل السنية، المشرف على أكاديمية النادي، أنه تم التعاقد مع 5 مدربين من إسبانيا والأرجنتين وأوروغواي، بقيادة الخبير والتر باندياني مدرب فريق الشباب، ومساعده جوان أجناسيو، إلى جانب نيكولاس غارسيا مدرب اللياقة، وروبيرتو ماريناجيلي مدرب فريق 18، متوقعاً اكتفاء الفريق الأول لكرة القدم من اللاعبين المواطنين من أبناء المنطقة، بنهاية عام 2023.

إجراءات

وفي ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، أشار خميس إلى أنهم في النادي، يقومون بفحوصات دورية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، فضلاً عن التعقيم المستمر لملاعب ومكاتب النادي.

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