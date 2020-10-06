الزعابي: مهمتي صعبة مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

وعد محمد حمدان الزعابي لاعب بني ياس المنضم حديثاً لكشوفات الفريق قادماً من الظفرة من صفقة انتقال حر، ببذل قصارى جهده لأجل المشاركة أساسياً مع «السماوي» في الموسم الحالي، ذاكراً أنه اختار خوض تحدٍ جديد مع نفسه، وأنه يرغب في تقديم مستوى متميز يشفع له بالوجود في قائمة المباريات، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة المهمة، التي تنتظره بسبب وجود العديد من العناصر المتميزة.

وأثنى الزعابي على الأجواء داخل قلعة السماوي، كاشفاً أنه حظي بترحيب كبير من الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، مشيراً إلى أن كل الوافدين الجدد اندمجوا سريعاً نتيجة روح الأسرة الواحدة، التي تسيطر على النادي وأضاف: منذ اليوم الأول لم أشعر بأني غريب في النادي، بل وجدت دعماً معنوياً كبيراً حتى لا أشعر بأي ضغوط.

وثمن لاعب وسط بني ياس دعم زميله فواز عوانة، الذي يلعب معه في خانة الارتكاز، وأضاف: فواز كان أول داعم لي، أنا سعيد بالوجود معه في فريق واحد، بكل صراحة لم يقصر معي ودعمني وساندني وحفزني، في رأيي أنه قائد مختلف يؤدي العديد من المهام بكل أخلاص، وبخلاف فواز فإن كل زملائي اللاعبين دعموني أيضاً.

جدية

وكشف الزعابي عن سبب اختياره بني ياس رغم وجود عروض من أندية أخرى، وقال: نعم، كان أمامي عدد من العروض بجانب رغبة الظفرة في تجديد تعاقدي، لكننا في زمن الاحتراف والتنقل أصبح أمراً طبيعياً وقد كان اختياري لبني ياس لأنه كان جاداً في تفاوضه بجانب أنني رغبت في الدفاع عن قميصه، ورأيت أنه يناسبني لتقديم موسم جيد بعد التجربة الناجحة، التي خضتها في الظفرة. واستطرد لاعب السماوي وقال: قدمت مستوى جيداً مع الظفرة لأن النادي وقف بجانبي ومنحني الفرصة وقدمني لبقية الأندية، الجميع ساندوني سواء الإدارة أو اللاعبين أما المدرب رازوفيتش فأنا أحفظ له جميل تطوير قدراتي ومنحي الثقة.

موسم شاق

تحدث الزعابي عن جاهزية فريقه للموسم الحالي وقال: إن فريقه مثل بقية الفرق اجتهد في الإعداد حتى يصل إلى أفضل مرحلة من الجاهزية لكل المنافسات وأضاف: لكن المؤكد أن "كورونا" أثر على أعداد الجميع، لا أظن أن هنالك فريقاً وصل إلى كامل الجاهزية، لذلك أعتقد أننا مقبلون على موسم صعب وشاق لكل الفرق، فقط علينا أن نواصل الاجتهاد حتى نقدم الأفضل.

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